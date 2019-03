Onderzoek naar moord met spanband in Apeldoorn nog niet afgerond

Daar kon ze nog niet meer over vertellen, donderdagochtend in de Zutphense rechtbank. De rechtszaal zat vol met nabestaanden en belangstellenden die de zaak volgden. De raadsvrouw van R. deed eerder een verzoek bij de rechter-commissaris om een alternatief scenario te laten onderzoeken, maar dat werd afgewezen. ‘Zodra het aanvullende onderzoek is afgerond, kan ik opnieuw een verzoek indienen.’ Er zijn namelijk minuscule sporen aangetroffen, waarvan niet duidelijk is of ze van het stel zijn of van een nog onbekende derde persoon.