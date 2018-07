Onderzoek naar natuur-effecten kunstgras in Apeldoorn

video Beesten­boel op het Kroonpad in Apeldoorn: groep 8 neemt afscheid

20:56 Het was letterlijk één grote beestenboel vanochtend op het Kroonpad, school voor speciaal onderwijs in de Apeldoornse wijk Zuidbroek. En dat was precies de bedoeling. De schoolverlaters uit groep 8 bedachten een ludieke manier om afscheid te nemen: met een heleboel dieren.