Onderzoek naar verbetering Zutphensestraat net buiten Apeldoorn

Introduc­tie vernieuwde Stint vertraagd: nog geen goedkeu­ring

6:00 De vernieuwde Stint mag voorlopig niet de weg op. De nieuwe versie van de in Putten geproduceerde elektrische bolderkar heeft nog geen goedkeuring van de RDW en het ministerie, melden beide instanties aan de Stentor. Het streven om de Stint bij aanvang van het nieuwe schooljaar weer in gebruik te nemen is mislukt.