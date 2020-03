Onderzoek naar wonen in winkels in Apeldoorn gaat er inderdaad komen: ‘Maar houd het betaalbaar’

Zoals zaterdag in deze krant gemeld gaat het hierbij om leegstaande winkelruimtes aan de rand van het winkelgebied in de binnenstad. Onder meer de Nieuwstraat, Hofstraat, Asselsestraat en Molenstraat-Centrum zijn hiervoor in beeld.

Burgemeester en wethouders wilden het idee het liefst uitwerken in een groter totaalplan voor de binnenstad. Voor de gemeenteraad was die toezegging donderdagavond echter niet genoeg. Alle partijen in de raad willen nu dat de gemeente er een project op zich van maakt. Daarmee benadrukken ze het een belangrijk thema te vinden. Op deze manier kan mogelijk zowel de leegstand worden aangepakt, die de binnenstad er niet fraaier op maakt, als iets aan de woningnood worden gedaan, is de redenatie.



Huisjesmelkers