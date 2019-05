Onderzoek wijst uit: Het is fijn fietsen in Apeldoorn en Deventer

Op de fiets is het prima toeven in Apeldoorn, het is op Oss na de meest fietsvriendelijke stad van ons land. Deventer doet het ook goed, de IJsselstad staat op nummer vier van fietsvriendelijke steden. Dit blijkt uit een ranking van Holidu, een Duitse zoekmachine voor vakantiehuizen.

Oss voert de top aan, de stad is met 2,97 meter fietspad per inwoner. Apeldoorn is een goede nummer twee met 2,89 meter fietspad per inwoners. Leeuwarden staat op nummer drie (2,44 meter fietspad per inwoner, gevolgd door Deventer: 2,39 meter fietspad per Deventenaar.

De internationale fietsdag op maandag 3 juni, is voor Holidu aanleiding geweest voor het onderzoek. ,,Een mooie gelegenheid om te onderzoeken welke steden de hoogste dichtheid aan fietspaden hebben. Zowel in Nederland maar ook in Europa’’, zegt Lotte Bolscher van Holidu.nl over de ranking. De fiets is een onmisbaar en duurzaam vervoersmiddel, aldus Bolscher. In Nederland zijn er volgens Holidu zo'n 22,8 miljoen fietsen, dat is ruim 1,3 fiets per inwoner. Ook toeristen pakken graag de fiets.

