Ongeduld over tiny houses in Apeldoorn groeit

Arno en Vanessa van den Brand snappen niet waarom de weg in hun gemeente nog steeds niet vrij is om tiny houses - minder dan vijftig vierkante meter - te plaatsen. De gemeenteraad is ervoor, burgemeester en wethouders zijn ervoor, zien de ambtenaren het soms niet zitten en zorgen die voor vertraging, vragen ze zich af.

Woody Cottage

Alle reden om een bijeenkomst te beleggen met andere geïnteresseerden. Locatie: hun bedrijf de Apeldoornse Houthandel en specifiek in 'Woody Cottage', een door Van den Brand gebouwd houten minihuis dat hij graag op de markt wil brengen. De bezoekers tonen zich verrast over de ruimte die het onderkomen biedt en zien zich er al in wonen.

Maar hoe zit het met zoiets als het 'bouwbesluit', zijn er al eisen gesteld waar een tiny house aan moet voldoen? Is al duidelijk waar de huisjes mogen komen? Komen die bij elkaar, of verspreid over Apeldoorn? Mogen ze inderdaad maar vijf jaar blijven staan? En klopt het dat er maar tien plekken komen waar je een tiny house mag neerzetten? Dat is toch 'niks' in een grote stad als Apeldoorn? Is er misschien iemand van de gemeente die daar wat over kan zeggen? Nee de gemeente is wel uitgenodigd maar niet gekomen, antwoordt Van den Brand.