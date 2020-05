Ongehoorzame kroegbaas krijgt burgemeester op zijn dak

Van wildpoepen tot afvaldum­pen: Veluwse bossen verromme­len door coronadruk­te

10:15 Het wordt drukker in de Veluwse bossen. Hoe langer de beperkende coronamaatregelen duren, hoe groter de behoefte aan een frisse neus in de natuur. Maar dat heeft ook een keerzijde, merken terreinbeheerders. Inwoners verrommelen de natuur in hun eigen streek. ,,Het respect voor de natuur is in de afgelopen weken verder afgenomen’’, merkt boswachter Lennard Jasper.