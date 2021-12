Ongeloof over snelheidsverhoging op ‘dodenweg’ bij Apeldoorn: ‘Nu gaan er weer ongelukken gebeuren’

Verlaging maximum­snel­heid ‘dodenweg’ bij Apeldoorn werkt: ‘Vanaf dag één wordt er minder hard gereden’

Automobilisten wennen snel aan de nieuwe maximumsnelheid op Kanaal Zuid/Apeldoornseweg. Volgens aanwonende Rijk Gerritsen wordt er beduidend rustiger gereden nu sinds pakweg een maand nog maar 60 kilometer per uur over de weg op Apeldoorns grondgebied mag worden gereden, in plaats van 80 kilometer per uur. ,,Vanaf de eerste dag zien we al het verschil.”

29 juli