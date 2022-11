Ongeluk bij afrit Apeldoorn-Noord, flinke file op A50 inmiddels voorbij

Almar Otten uit Laag Zuthem en Apeldoorn­se Machlien Vlasblom winnen titel ‘Beste Boek van Overijssel 2022'

Het was een spannende avond voor de genomineerden van de verkiezing Beste Boek van Overijssel 2022. Joris Kemps, de directeur van Bibliotheek Almelo, maakte ze bekend in filmtheater MIMIK in Deventer bekend. Almar Otten uit Laag Zuthem en Machlien Vlasblom gingen met de titel naar huis.

18 november