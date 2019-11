Ongeluk met busje zorgt voor vertraging van een uur op A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort

Door het ongeluk is de rechterrijstrook afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden. Door nog onbekende oorzaak raakte een bestelbusje vanmorgen vroeg in de berm. De brandweer werd opgeroepen vanwege mogelijke beklemming van de inzittenden, maar de bestuurder en bijrijder bleken zelfstandig uit de auto te kunnen komen. Zij werden in de ambulance onderzocht op verwondingen, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.