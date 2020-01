Ongeluk op A50: forse vertraging van knooppunt Beekbergen naar Arnhem voorbij

video Hans, Jan, Henk (en vele anderen) maken volleybal voor Oranje in Apeldoorn mogelijk

7:10 Het is een uit de hand gelopen hobby, zeggen de mannen grappend. Hans en Jan lopen langs het veld in het Omnisportcentrum in Apeldoorn. Midden op de wielerbaan verrees een heuse volleybalarena, waarin de vrouwen van Oranje vanaf vandaag jacht maken op het felbegeerde laatste ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.