Ongeluk zorgt voor vertraging op A1 bij Apeldoorn-Zuid

Volgens de ANWB is er op een gegeven moment sprake van een file van 4 km en een extra reistijd van een half uur. Inmiddels neemt de verkeershinder af. Door het ongeluk werden twee rijstroken afgesloten. Het is nog onduidelijk hoe de auto in de vrachtwagen met elkaar in botsing kwamen. Er is slechts sprake van lichte schade en niemand raakte gewond.