Ongelukkig gezakte scholiere uit Apeldoorn zit nog in de wachtkamer

Hannah Jongeleen (17) uit Apeldoorn eindigde na het eindexamen met drie vijven op haar eindlijst. Haar school raadde haar daarna aan om biologie te herkansen, omdat ze daarbij de meeste kans had op een beter cijfer. Daarbij zag de school over het hoofd dat de twee andere vijven achter wiskunde en Engels stonden. Dat zijn zogenoemde kernvakken voor de havo, net als Nederlands. Het is onmogelijk te slagen als een scholier voor twee van die vakken op een onvoldoende uitkomt.

Oplossing

De betreffende school, het Parkendaal Lyceum in Apeldoorn, heeft de fout erkend en is nu op zoek naar een oplossing. De directeur hoopt dat Hannah een nieuw herexamen mag doen in augustus. Landelijke exameninstanties moeten bepalen of Hannah hiervoor in aanmerking komt. Die duidelijkheid is er maandag nog niet gekomen. De scholiere heeft wel veel reacties gekregen; volgens haar moeder met name reacties vol ongeloof en steunbetuigingen voor haar dochter.