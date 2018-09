Ongenode gast op hoofdveld Victoria Boys: 'molmuis' laat spoor van vernieling achter

Het diertje liet een spoor van vernieling achter. Het hoofdveld van de club kan nog lange tijd niet worden bespeeld. ,,We hebben wel vaak pech'', zegt waarnemend voorzitter Harry Bulten van Victoria Boys. ,,Waren het eerst de wilde zwijnen en dassen, nu hebben we last van een molachtig dier.'' Molachtig, want de vandaal is een Talpa Europea, in de volksmond de Europese mol. ,,Maar de schade is er niet minder om. Vorige week zagen we de eerste sporen van vernieling op het veld'', zegt Bulten. ,,Toen dachten we nog dat het een gewone mol was en dat we hem makkelijk zouden kunnen vangen. Maar zo simpel bleek dat niet te gaan. We hebben nu de hulp van het bedrijf GroenXL ingeroepen en hopen dat het probleem snel verholpen zal zijn.''