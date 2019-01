‘Ongenoegen’ bij protestantse kerken in Apeldoorn over Nashville-verklaring.

Liefde

De Protestantse Gemeente Apeldoorn heeft ‘met groot ongenoegen’ kennis genomen van het document, zo staat in een verklaring. De PGA wil een open kerkgemeenschap zijn waar ‘de liefde centraal staat’ en ‘die altijd open staat voor mensen, ongeacht hun geaardheid’. Tegelijk erkent de PGA wel dat er ‘individuele kerkleden’ kunnen zijn ‘die moeite hebben met homoseksualiteit.’ Het een mag het ander niet in de weg staan, zo is de overweging.

Individueel distantieerde onder anderen de Apeldoornse predikant Willem Smouter zich op Twitter al van de omstreden verklaring. Dominee Gertrudeke van der Maas heeft een boodschap op Facebook geplaatst. Daarin schrijft ze onder meer: ‘Wat me verbaast en verdriet doet, is dat ik in Apeldoorn als stad, maar zeker ook binnen de kerk, relatief weinig mensen tegen kom uit de LHBTI-gemeenschap. Ik vraag me af: is deze plek voor jou zo onvriendelijk geweest? In mijn kerk, De Drie Ranken, staat de deur voor ieder open. Weet je welkom, ook voor een vraag of persoonlijk gesprek.’