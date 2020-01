Ongeval A1 veroorzaakt 13 kilometer file tussen Apeldoorn en Deventer

Zo ziet het oosten van Nederland er over 100 jaar uit

11:30 Over honderd jaar wonen veel meer mensen in het oosten van het land. Door bevolkingsgroei en een snel stijgende zeespiegel zullen nieuwe woningen vooral op hogere zandgronden in Oost-Nederland gebouwd worden. Dat stellen wetenschappers van de Wageningen University & Research. ,,We moeten woningen op veilige plaatsen bouwen.”