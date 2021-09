Ongeval in Apeldoorn op afrit A1: één gewonde, verkeer kan na fikse vertraging weer doorrijden

VRAAG BIJ HET NIEUWS Koeien, zwijnen of een papegaai in het nauw: brandweer­lie­den komen de hele beesten­boel tegen

18 september Brandweerlieden van de brandweer in Nieuwleusen stonden zondagnacht twee koeien uit een zwembad te bevrijden. Dat is lang niet de enige bijzondere situatie met dieren in het nauw. Wat komen brandweermensen zoal tegen? En rukt de brandweer uit voor ieder dier in nood?