Ongeval in Apeldoorn op afrit A1: fikse vertraging en gewonde naar het ziekenhuis

Het ongeval vond plaats rond half vijf op woensdagmiddag, op de Zutphensestraat in Apeldoorn. Precieze plaats van handeling was de op- en afrit naar de snelweg A1. Een eerste bericht over de toedracht meldde dat de zwarte auto de witte auto van opzij zou hebben geraakt. Mogelijk gebeurde dat toen de witte auto de A1 verliet en de Zutphensestraat wilde oprijden. De zwarte auto zou al op die straat hebben gereden in de richting van Apeldoorn.

Gevolgen

De bestuurder van beide auto's werden ter plaatse door de ambulance gecontroleerd. Enkele omstanders hadden daarvoor al eerste hulp verleend. De bestuurder van de zwarte auto moest met letsel aan hoofd en been op een brancard de ambulance in, waarna die haar naar het ziekenhuis vervoerde.

De bestuurder van de witte auto hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis, zij werd opgehaald door familie. Naast de twee ambulances was de politie ook aanwezig met zes politiewagens. Zij nam verklaringen op.

Eén van de voertuigen zou door het ongeval zijn gaan roken. Beide voertuigen moesten worden afgesleept. Twee bergers moesten vervolgens vanwege hun werkzaamheden de weg blokkeren, wat grote hinder voor het verkeer met zich meebracht.

Volledig scherm Eén verkeersdeelnemer probeerde zich te onttrekken aan de ontstane file (rechts) en werd door de politie aangesproken toen hij door de middenberm probeerde te rijden. © Luciano de Graaf

Verkeershinder: één auto door de middenberm

De Zutphensestraat in de richting van Apeldoorn werd volledig afgesloten. Verkeer vanuit Zupthen moet omkeren of de A1 op. Verkeer dat vanaf de A1 komt, kan wel doorrijden in de richting van Apeldoorn maar ook die auto’s ondervonden wel enige hinder.

Eén automobilist probeerde aan die verkeershinder te ontkomen door via de middenberm over te steken naar de andere kant van de op- en afrit van de snelweg. Daarop greep een politieagent in door de auto stil te te zetten en de bestuurder aan te spreken.