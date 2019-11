Ongeval op A50 hindert verkeer tussen Apeldoorn en Vaassen: afgesloten rijstrook vrijgegeven

Nieuwe burgemees­ter Heerts stond in 2015 lijnrecht tegenover gemeente Apeldoorn

8:49 De nieuwe burgemeester Ton Heerts is ‘een stevige bestuurder met een indrukwekkend netwerk’. Hij stond op de barricaden voor de vakbond, diende het landsbelang in de Tweede Kamer en is voorzitter van de MBO Raad. Ook in Apeldoorn zelf liet Heerts de afgelopen jaren zien waar hij voor staat. Het bracht hem zelfs in conflict met zijn nieuwe werkgever. Drie voorbeelden.