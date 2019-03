Ongeval tijdens avondspits op A1 tussen Beekbergen en Twello

Personeel blust brand bij cafetaria Uut De Keuk'n Van 68 in Apeldoorn

17:07 In cafetaria Uut De Keuk’n Van 68 aan de Asselsestraat in Apeldoorn heeft vrijdagmiddag korte tijd brand gewoed. Toen de gealarmeerde brandweer 's rond half vijf arriveerde, had personeel de brand in de keuken al geblust.