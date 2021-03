Ongeval zorgt voor file op A1 bij Uddel

Probleem­schip uit Suezkanaal in de IJssel of bij Bussloo? Zo ziet dat eruit...

17:26 De Ever Given, het enorme containerschip dat vastzat in het Suezkanaal is weer los. Maar wat als het schip in de IJssel, aan het Heerderstrand of bij Bussloo had gelegen? Een speciale app laat je dat zien. Daarmee is het mogelijk om de Ever Given overal neer te leggen waar je maar wil.