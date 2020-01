Ongevalsfile op A50 slinkt: nog maar paar minuten vertraging

Ernstig ongeval in Omnisport Apeldoorn: is er een link met het pijnlijke verleden?

19:21 In Omnisport Apeldoorn raakte zondag een jonge Deense wielrenner ernstig gewond. Hij zat na een val vast aan een stuk hout van de wielerbaan. Die werd in 2016 compleet vervangen vanwege... splintervorming. Zijn we weer terug bij af?