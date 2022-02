Ongeveer een derde van nieuwe woningen in Apeldoorn moet ‘goedkoop’ zijn

Honderden doden in twee jaar tijd: dit zijn de coronacij­fers van Oost-Nederland

In deze regio overleden - geregistreerd - 1668 mensen aan het coronavirus. Dat blijkt uit de RIVM-cijfers van twee jaar pandemie. Oldebroek werd qua overlijdens het hardst getroffen. In Olst-Wijhe overleden de minste mensen. Urk is nog steeds een eiland op de vaccinatiekaart, met veruit de minste mensen die een prik gehaald hebben.

18 februari