Online supermarkt Picnic voorlopig nog niet naar Apeldoorn

Het lukt Picnic nog niet om in Apeldoorn boodschappen te bezorgen. En dat terwijl de online-supermarkt al kort na de lancering in 2015 de ambitie uitsprak ook in Apeldoorn aan de slag te willen.

Distributiecentrum

Bij Picnic kunnen klanten alleen via internet bestellen. De enige voorwaarde is dat er tenminste voor 25 euro aan boodschappen wordt afgerekend. De bestelling wordt dan gratis bezorgd. In 2015 ging het bedrijf van start in Amersfoort. Omdat Apeldoorn dichtbij het distributiecentrum in Nijkerk ligt en veel overeenkomsten met Amersfoort heeft, was de verwachting dat Picnic ook hier snel zou gaan bezorgen. Mede-eigenaar Michiel Muller sprak die ambitie eind 2015 ook uit in deze krant.