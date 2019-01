Onopvallende politieauto betrokken bij ongeluk in Hoenderloo

Sneeuw en regen veroorza­ken vrijdag gladheid rond avondspits in Oost-Nederland

16:40 Weggebruikers moeten vrijdagmiddag- en avond rondom de avondspits rekening houden met gladheid. De kans is aanwezig dat het gaat sneeuwen en later regenen in Oost-Nederland, waardoor ook bevriezing van de neerslag op de weg mogelijk is.