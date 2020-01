Ons stroomnet is over de rooie, maar met de ‘slimme energie’ van Tanju Özel uit Apeldoorn is er hoop

,,Herinnert u zich wanneer bij u in de straat voor het laatst de stroom uitviel?” vraagt Tanju Özel van het Apeldoornse bedrijf in ‘slimme energiesystemen’ HVE. ,,Waarschijnlijk niet. De meeste mensen zullen dat niet weten omdat dat bijna niet voorkomt. Nog niet. Neemt u van mij aan dat we over een paar jaar stroomstoring op stroomstoring beleven.” Hij gebaart bijna driftig: ,,We moeten nu iets doen. En dat kan ook.”