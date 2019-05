Ontmaskerde oplichter hield eerder al huis in Apeldoorn

Een van zijn Apeldoornse slachtoffers, Harry Voss, veerde vorige week op bij het zien van Q.’s gezicht in de uitzending. Tijdens zijn strafproces had Q. de rechter bezworen dat hij een punt wilde zetten achter zijn verleden; via Humanitas zou hij zelfs zijn verhaal vertellen op scholen, wat een louterende werking zou hebben. ,,Dit nooit meer’’, zijn hij over zijn zwendelpraktijken. ,,Maar vrijwel direct nadat hij weer op vrije voeten was is hij dus weer begonnen met het oplichten van mensen’’, constateert slachtoffer Harry Voss tien jaar na dato.