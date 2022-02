Ontmoetingsochtend bij ‘kLeef! in Apeldoorn voor mensen met uitgezaaide kanker

Er wordt met elkaar gesproken over hoe je de draad van het leven op kunt pakken als de toekomst zo onzeker is en het leven zo hectisch. De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur en vindt plaats in het inloophuis aan de Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@stichtingkleef.nl.