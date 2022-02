Ontsnapte stier dreigt verkeer op A50 stil te leggen, maar dan doet deze lokkoe haar trucje...

Apeldoorn zoekt leiders stembu­reaus, maar wil van een tekort niks weten

Gezocht: voorzitters van stembureaus. Voor het eerst in de aanloop naar een verkiezing doet de gemeente Apeldoorn deze oproep via verschillende kanalen. Van paniekvoetbal is echter geen sprake, zo is de uitleg: ‘we willen een tekort juist voor zijn’.

12:00