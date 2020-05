Ontspannen op royale afstand bij Paleis Het Loo in Apeldoorn

Apeldoorn zet mes in aantal zorgaanbie­ders, misschien ook in soorten therapie

9:29 Apeldoorners die zorg of hulp via de gemeente krijgen, hebben straks minder te kiezen dan nu. En waar mogelijk wordt minder hulp ingezet. De gemeenteraad is het eens met die principiële verandering. Wel zijn er vragen en waarschuwingen: zijn alle gevolgen wel in beeld?