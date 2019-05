Ontwerper kan aan de slag met ideeën van buurtbewoners over verbeteringen voor de Dreven

De tafels in een klaslokaal van basisschool De Korf liggen bezaaid met tekeningen van de wijk, schetsen en foto's van plekken in de wijk. De ontwerpsessie met buurtbewoners is een volgende stap in het project van de gemeente Apeldoorn waarin drie wijken worden opgeknapt. Elke wijk kent een andere aanpak, maar centraal staat het nadrukkelijk betrekken van bewoners bij de opknapplannen.