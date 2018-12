Onverwachte romantiek in huis, in plaats van Boer zoekt Vrouw op tv: stroomstoring in Apeldoorn

UPDATE Brandweer bevrijdt Apeldoorn­se uit lift na stroomsto­ring

2 december Ze kreeg last van haar ademhaling en het stonk. Tulay Sarikaya was dan ook maar wat blij toen ze vanavond door de brandweer werd bevrijd uit de lift waarin ze voor haar eigen gevoel veel te lang was opgesloten. Oorzaak daarvan was de stroomstoring die de Apeldoornse wijk Zevenhuizen - vanavond - trof.