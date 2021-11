Onzekerheid bij Veluwse ondernemers in Oostenrijk door lockdown vlak voor skiseizoen: ‘Zorgelijk’

Het hoge aantal coronabesmettingen in Oostenrijk laat de overheid geen andere keus dan een lockdown in te voeren. Die duurt minimaal tien en maximaal twintig dagen. Over de afgelopen week werden er in Oostenrijk gemiddeld zo‘n 13.000 positieve coronatests geregistreerd. Er is daar al een lockdown voor ongevaccineerden, ook wil de regering per 1 februari een vaccinatieplicht invoeren. Daarnaast geldt de 2G-regel: alleen als je gevaccineerd bent heb je toegang tot hotels, restaurants en meer.