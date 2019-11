Onzekerheid over sorteercentrum Sandd in Apeldoorn houdt aan

Toen de staatssecretaris eind september groen licht gaf voor een fusie van beide bedrijven, was de toekomst van het sorteercentrum op de Ecofactorij een van de ‘details’ waarover de vakbonden snel duidelijkheid wilden. Voordat de overnameplannen voor Sandd bekend werden, had PostNL zelf namelijk ook een sorteercentrum geopend in Apeldoorn. Weliswaar niet voor post maar voor pakketten, maar het is de vraag of het bedrijf na de fusie twee grote sorteercentra in Apeldoorn aanhouden.