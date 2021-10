Oogst grootschalige controle Kootwijk: 1200 euro boete? Meteen ter plekke aftikken graag

Video Djordy (20) zat in gecrashte auto op A50 bij Apeldoorn: ‘Bloed zit nog op mijn schoenen’

18 oktober Vijf personen raakten afgelopen nacht gewond bij een ongeluk op de A50, in de buurt van Apeldoorn. Onder hen de 20-jarige Djordy, naar eigen zeggen een van de zwaardere gewonden. Hij vertelt over de impact: ,,Een ongeluk zit in een klein hoekje.’’