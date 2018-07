Ooievaar landt op spitsstrook van A1

Burning Man steekt vanwege droogte geen pop in de fik in park Berg en Bos

25 juli De organisatie van 'Where the Sheep Sleep (Burning Man), dat morgen van start gaat in Park Berg en Bos in Apeldoorn, neemt extra maatregelen in verband met de droogte. Traditiegetrouw wordt aan het einde van het weekeinde een grote houten pop in het midden van het terrein in brand gestoken, maar daar ziet de organisatie dit jaar vanaf.