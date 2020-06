Ook Apeldoorn op de barricades tegen racisme

Vrouw wil hond redden uit Ka­naal-Zuid in Apeldoorn, maar valt zelf ook in het water

15:17 Bij een reddingspoging om haar hond uit het water te halen, is een vrouw vanmiddag zelf ook in het water gevallen. Het incident vond plaats in Kanaal-Zuid in Apeldoorn. Het duo werd volgens getuigen op hun beurt gered door een jongeman die in het water was gesprongen.