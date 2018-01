Ook België valt voor Apeldoornse Hendrik-bretels

Sinds hij eind september in de krant schetste hoe hij bij toeval een gat in de markt had ontdekt, is het hard gegaan met de Hendrik. Het aantal verkooppunten steeg in één kwartaal van 110 tot 190 en er ligt nog meer in het verschiet. ,,In België gaf een keten van schoenmakerswinkels aan graag het alleenrecht voor dat land te willen. Zij hebben ook bijna honderd winkels in Duitsland en de vervolgvraag is nu of de bretels ook daar in de verkoop komen.''