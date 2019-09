Ook bewoners Groot Schuylenburg krijgen nu te maken met dementie

Het slot is van de kledingkast. Joke kan weer zonder begeleider bij haar kleren. En dat is een bijzondere stap, vertelt Alie van Dort, manager zorg bij 's Heeren Loo. Want deze bewoonster maakte er voorheen soms een rommeltje van; dan ging bijvoorbeeld de vuile was de kast in. Nu ze een nieuwe, eigen kamer heeft ziet alles er tiptop uit. Toeval? Van Dort denkt van niet. De 160 studio's die de afgelopen jaren zijn neergezet op het terrein van Groot Schuylenburg in Apeldoorn hebben een positief effect op zowel bewoners als personeel. ,,Ook Joke komt veel meer tot rust.’’