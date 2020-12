Ook deel van Apeldoorn heeft lak aan landelijk vuurwerkverbod: ‘Het lijkt wel oorlog’

Wonen op een vakantie­park? Meeste Veluwse gemeenten willen daar niets van weten

28 december Wonen op een vakantiepark is en blijft illegaal in de meeste gemeenten in deze regio. Alleen in Harderwijk, Ermelo en Apeldoorn worden meerdere terreinen omgevormd tot woonwijken. De andere gemeenten willen daar niets van weten en blijven streng optreden tegen permanente bewoning van vakantiehuizen.