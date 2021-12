Ook deze Apeldoornse school was zeer zwak, maar schudde de stempel af: ‘Mag best eens knetteren’

Het openbare onderwijs in Apeldoorn staat onder hoogspanning. Drie basisscholen dragen de stempel ‘zeer zwak’. De impact daarvan is groot, weten ze bij De Kosmos. Die school zat twee jaar terug in hetzelfde schuitje. Hoe kom je er weer bovenop? ,,De druk is hoog”, zegt directeur Karlijn de Jonge.