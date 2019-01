Ook dit jaar weer kofferbakverkoop op het Marktplein

Behalve de bekende kofferbakverkopen langs het Kanaal in Apeldoorn, kunnen mensen dit jaar ook weer een verkoopplekje huren op het Marktplein. De eerste kofferbakverkoop wordt op 21 april gehouden, de laatste op 8 december. Ook op Bevrijdingsdag en in het Pinksterweekeinde zijn er rommelmarkten.

Waren het vorig jaar nog negen verkoopdagen, dit jaar is dat aantal uitgebreid naar veertien. De rommelmarkten vinden van 10.00 uur tot 16.00 uur plaats, verkopers kunnen vanaf 06.00 uur opbouwen. De verkoop van nieuwe goederen is overigens niet toegestaan op deze verkoopdagen. Twee jaar geleden werden er voor het eerst kofferbakverkopen op het Marktplein georganiseerd, de opbrengst daarvan was bestemd voor het goede doel van Serious Request. De organisatie van de kofferbakverkopen dit jaar en vorig jaar is in handen van een organisatie dat die van 2017.