Ook in coronatijd kun je beginnen aan een horeca-avontuur, bewijzen Apeldoornse ondernemers

Treinen naar Amsterdam vanuit Apeldoorn en Deventer straks anders: beter of slechter?

8 oktober Apeldoorn en Deventer dreigen de (semi-)rechtstreekse treinverbinding met Amsterdam Centraal kwijt te raken. Wie naar ‘CS’ wil moet straks met een sprinter vanuit Amersfoort reizen, of via Amsterdam-Zuid of Utrecht. De veranderingen leiden tot zorgen bij gemeenten, maar volgens het Rijk staan er verbeteringen tegenover.