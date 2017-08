'Ook in kraampakket past een brandweerautootje'

Op internet en vanaf de Deventerstraat 72 in Apeldoorn verkopen zij van alles wat met brandweer, politie of medische hulpverlening te maken heeft. Poppen van tv-serie Brandweerman Sam, politie-Playmobil, een miniatuur-traumahelikopter en natuurlijk heel veel schaalmodellen van politie-, brandweer- en ambulancevoertuigen.

Handel

Het is geen toeval dat Brand en Jacobs juist dit speelgoed verkopen. Beiden werken in de hulpverlening en hebben duidelijk liefde voor hun vak. Daarbij komt dat Brand iets met schaalmodellen heeft, plus een zekere ondernemerszin. En zo begon 3,5 jaar geleden de handel vanaf een slaapkamertje in de vorige woning in Uithoorn. Inmiddels lopen de bestellingen flink door via de webshop.