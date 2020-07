Ook lachgas vervoeren is straks voor veel mensen verboden in Apeldoorn

Update Brandweer in Apeldoorn redt favoriete zwaan van Latisha Vugts (20): ‘Ik heb 'm zien opgroeien’

23 juli De brandweer in Apeldoorn is deze middag een flinke tijd druk geweest met het redden van een zwaan in de problemen. De vogel liet zich aan Het Verlaat namelijk niet zomaar helpen. Buurtbewoonster Latisha Vugts ging gisteren zelf al het water in met haar moeder. ,,Hij begon te blazen en was bang.’’