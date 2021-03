Ook na derde dode in een jaar scheuren mensen over Kanaal Zuid bij Apeldoorn

Ritje naar het ziekenhuis in plaats van tandartsbe­zoek na ongeval in Twello

19 maart In plaats van een bezoekje aan de tandarts moest een scooterrijdster in Twello vrijdagmorgen ter controle met de ambulance mee naar het ziekenhuis. In de buurt van tandartspraktijk De Gelder kwam zij in botsing met een personenauto, waarbij ze gewond raakte.