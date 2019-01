Ook nieuwe meubels en schone was bij groeiend kringloopbedrijf Foenix

VIDEO Borden en spandoeken bij Lelystad-de­bat in Apeldoorn

14:05 De actiegroepen Red Gelderland en Red de Rust in Hoenderloo grijpen de politieke markt over de gevolgen van de opening van Lelystad Airport morgen aan om zich met borden en spandoeken te manifesteren in de hal van het Stadhuis in Apeldoorn. Vanaf 21 uur laten ze hun protest klinken. Daarna volgen ze het politieke debat vanaf de publieke tribune.