Ook ondernemers in Enschede boos over amusement door Accres Apeldoorn

Enschedese ondernemers in de vrijetijdbranche willen opheldering over Zero55, een amusementsbedrijf waarvan de gemeente Apeldoorn indirect eigenaar is. Net als een aantal Apeldoornse ondernemers vragen de Enschedeërs zich hardop af of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. ,,Een gemeente die ons beconcurreert, dat is een rare situatie.’’

In Enschede is sinds eind 2017 Zero55 gevestigd. In dat vermaakcentrum zijn een kartbaan, lasergame en escaperooms te vinden. Het centrum is onderdeel van Accres. Dat beheerbedrijf was voorheen vooral in Apeldoorn actief, met het beheer van onder meer kinderboerderijen, zwembaden en sportaccommodaties. De gemeente Apeldoorn is enig aandeelhouder. Sinds een paar jaar breidt het bedrijf de activiteiten uit, ook in andere plaatsen.

Kritiek

In Apeldoorn zelf opende dit jaar een vergelijkbaar ‘entertainmentcentrum’ dat ook de naam Zero55 kreeg. Ondernemers uit deze regio hebben al kritiek op dat project sinds 2017, toen de plannen duidelijk werden. Zij stellen dat Accres op meerdere manier voordeel heeft van de relatie met de gemeente. Onlangs werd bekend dat een aantal ondernemers uit de vrijetijdssector naar de Europese Commissie zijn gestapt. Zij willen dat ‘Europa’ bekijkt of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Vreemd

Dat nieuws is doorgedrongen in Enschede. De ondernemers Jacob Narraina (Starworld), Dave Horst (Starballs) en Paul Weststrate (Glowgolf) vinden het een vreemde gang van zaken dat een gemeente achter een commerciële instelling zit. In hun ogen is de gemeente Apeldoorn zelfs bezig om bedrijven in de omgeving van Enschede kapot te maken.



Oneerlijk

Narraina: ,,Dit is een heel rare situatie. Als wij verliezen maken, dan moet er wat gebeuren. Of het is afgelopen.’’ Bij Zero55 ligt dat anders, is de overtuiging. Ondernemers menen dat Accres een lening wist te bemachtigen dankzij het feit dat er een gemeente achter staat. Bovendien heeft het de zekerheid van stevige inkomsten uit taken die ze van de gemeente Apeldoorn heeft gekregen. Accres zou dus meer (financiële) mogelijkheden hebben dan een reguliere ondernemer: oneerlijke concurrentie. ,,Hier word je als ondernemer niet vrolijk van”, zegt Paul Weststrate van Glowgolf. ,,Ik vraag me af hoe je je daartegen moet wapenen.”

De Enschedese ondernemers hebben zich tot de lokale VVD gewend en hopen om opheldering over de regelgeving. Mogelijk volgt er, in navolging van Apeldoornse ondernemers, een klacht in de richting van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Discussie