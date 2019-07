Ook onze Robbert heeft de zilveren medaille van WK vrouwenvoetbal

Video & update Verwarde vrouw die over snelweg A1 bij Ugchelen liep en in boom klom in veiligheid ge­bracht

13 juli Een verwarde vrouw die op de snelweg A1 bij Ugchelen liep en daarna in een boom was geklommen, is door de politie in veiligheid gebracht. Na een actie waarbij veel hulpdiensten betrokken waren, laat de politie weten dat de vrouw is overgedragen aan haar zorgkader.