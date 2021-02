Ook op feestjes gaat het werk door: ‘Wat doet een nieuw balkon met de huiswaarde?’

De natuur heeft het stervens­koud, Staatsbos­be­heer let daarom extra op of jij je hond aan de lijn houdt

15 februari Natuurbeheerders op de Veluwe controleren in deze koude periode met extra surveillances of wandelaars hun honden aangelijnd houden en of ze niet van de paden afgaan. Door de strenge vorst is het wild verzwakt en de kans dat ze door de loslopende honden opgeschrikt raken, op de vlucht slaan en daardoor bezwijken, is aanwezig.